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Ein erfolgreicher Börsengang wird häufig an der Platzierungsquote, der Nachfrage im Orderbuch oder der Kursentwicklung am ersten Handelstag gemessen. Doch die eigentlich spannende Frage beginnt erst danach. Wie der Weg vom IPO-Zuteilungsbuch zum Post-IPO-Aktionariat normalerweise verläuft.Von Holger Clemens HinzWer sind die Aktionäre zwölf Monate nach dem IPO?Investoren, die eine Aktie beim Börsengang zeichnen, sind oftmals nicht dieselben Anleger, die das Unternehmen ein Jahr später begleiten. Das erste Börsenjahr ist vielmehr ein Prozess der Selektion. Einige Investoren steigen aus, andere bauen Positionen auf, wieder andere entdecken die Aktie erst mit zunehmender Kapitalmarkthistorie.Der Börsengang schafft daher zunächst ein IPO-Zuteilungsbuch oder Platzierungsaktionariat. Das eigentliche Post-IPO-Aktionariat bildet sich erst in den Monaten danach heraus.Das Missverständnis vieler IPO-KandidatenWährend des Börsengangs wird viel Zeit auf die Auswahl potenzieller Investoren verwendet. Management und Konsortialbanken führen Roadshows durch, sprechen mit institutionellen Anlegern und analysieren das Investoreninteresse. Dabei entsteht häufig der Eindruck, dass die beim IPO gewonnenen Aktionäre langfristige Begleiter des Unternehmens sind und auch bleiben.Die Realität sieht anders aus. Insbesondere bei stark nachgefragten Börsengängen kommt es bereits in den ersten Handelstagen zu erheblichen Umschichtungen. Studien aus den USA zeigen, dass bei IPOs ein großer Teil der ursprünglich platzierten Aktien sehr früh gehandelt wird. Der Börsengang ist damit häufig nur der Ausgangspunkt für eine umfassende Neuverteilung des Streubesitzes.