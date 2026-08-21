Sion - Air-Glaciers wird ihre Geschäftsleitung ab dem 1. Dezember 2026 Esther Zermatten anvertrauen. Die 53-jährige Walliserin und erfahrene Führungskraft des Schindler-Konzerns tritt die Nachfolge von Bernard Vogel an, der nach sechs Jahren an der Spitze des Unternehmens vorzeitig in den Ruhestand geht. Die 53-jährige Walliserin Esther Zermatten, ist Betriebsökonomin und Inhaberin eines Master of Science in Business Administration mit Vertiefung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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