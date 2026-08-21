Die Hochtief-Aktie konnte das Hoch von rund 550 € im Mai nicht halten und korrigierte anschließend deutlich. Am Freitag notiert sie aktuell bei etwa 426 €. Übergeordnet befindet sich die Aktie jedoch seit Mitte 2025 in einem nachhaltigen Aufwärtstrend. Damit stellt sich die Frage: Bietet der Rückgang wieder attraktive Einstiegschancen? Zweistelliges Wachstum erzielt Nach dem guten Auftaktquartal setzte sich der positive Trend auch im zweiten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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