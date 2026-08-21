Die Münchener Rück baut ihr Geschäft mit Cyberversicherungen durch eine Übernahme aus. Für 575 Millionen US$ übernimmt der Rückversicherer das US-Unternehmen At-Bay. Der Kaufpreis entspricht umgerechnet rund 494 Millionen € und erscheint angesichts eines erwarteten Jahresgewinns von 6,3 Milliarden € gut verkraftbar. Strategisch könnte der Zukauf wichtiger sein, als es seine überschaubare Größe vermuten lässt. Denn At-Bay verbindet Versicherungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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