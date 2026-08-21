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Bilanzpressekonferenz - Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/2026



21.08.2026 / 09:16 CET/CEST

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Am heutigen Freitag um 11:30h findet die Bilanzpressekonferenz der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2025/2026 in Dortmund, statt. Die Konferenz kann unter http://www.bvb.de/tv sowie http://aktie.bvb.de im LIVE-Stream mitverfolgt werden.



Dortmund, den 21. August 2026



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH