Dortmund - 3. Borussia Dortmund hat sich im Mittelfeld verstärkt und Joey Veerman von der PSV Eindhoven verpflichtet. Der 27-jährige Niederländer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 und wird die Rückennummer 25 tragen, wie der BVB am Dienstag mitteilte.



Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sagte, dass Veerman mit seinen Fähigkeiten dem Team enorm weiterhelfen werde. "Wir haben einen Fokus unserer Transferaktivitäten in diesem Sommer bewusst auf das Mittelfeldzentrum gelegt, denn mit Pascal Groß und Salih Özcan haben wir seit Jahresbeginn zwei Spieler dort abgegeben - und mit Emre Can planen wir nach seiner Rückkehr zur Mannschaft in der Innenverteidigung."



Veerman begann seine Karriere 2005 beim FC Volendam und debütierte 2016 in der Profimannschaft. Nach 81 Spielen und 12 Toren wechselte er 2019 zum SC Heerenveen, wo er ebenfalls 81 Spiele bestritt und 18 Tore erzielte. Im Januar 2022 schloss er sich der PSV Eindhoven an, mit der er dreimal die Meisterschaft, zweimal den Pokal und dreimal den Supercup gewann. Insgesamt absolvierte er 198 Partien für die PSV und erzielte 31 Tore.



Seit 2023 bestritt Veerman zudem 16 Partien für die niederländische A-Nationalmannschaft und erzielte ein Tor. Über seinen Wechsel zu Borussia Dortmund sagte Veerman, dass er stolz sei, Teil eines "großen europäischen Vereins" zu werden und sich darauf freue, mit dem BVB Erfolge zu feiern.





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