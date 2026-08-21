Das Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz HH-WIN soll ab Herbst 2027 mit 40 Kilometern Länge Industrieareale rund um den Hamburger Hafen mit Wasserstoff versorgen. Bis 2031 soll es auf 60 Kilometer Länge wachsen. Aktuell ist gut die Hälfte der ersten 40 Trassenkilometer fertiggestellt. Alle weiteren Abschnitte sind in Bau oder in der Auftragsvergabe. Jetzt hat der örtliche Netzbetreiber Hamburger Energienetze mit dem Bau einer Schlüsselkomponente begonnen: Auf dem Gelände des früheren Kohlekraftwerks Moorburg entsteht ein sogenannter H2-Connector, der das Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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