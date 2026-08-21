In diesen Tagen häufen sich die Nachrichten über Waldbrände, die in vielen europäischen Ländern wüten. Nicht nur die Urlaubsregionen in Südeuropa wie um Madrid, auf Kreta oder in Südfrankreich sind betroffen. Auch in Großbritannien, Belgien und Deutschland lodern Brände als Konsequenz des fortschreitenden Klimawandels mit anhaltenden Hitzewellen und Dürreperioden. Für die Photovoltaik-Branche gilt es nun Anpassungen an die neue Realität vorzunehmen, denn die Zahl der Waldbrände dürfte in der Zukunft weiter zunehmen. Ist man diesen Kräften der höheren Gewalt schutzlos ausgesetzt oder existieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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