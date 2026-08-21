Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit tieferen Kursen in den Handel gestartet. Negative US-Vorgaben lasteten auf der Stimmung. In den USA hatte ein Mix aus weiter steigenden Anleiherenditen und Ölpreisen sowie schwachen Zahlen von Walmart für Verluste gesorgt. Die hohe Staatsverschuldung von über 40 Billionen US-Dollar bereitet Anlegern zusehends Kopfschmerzen. Hierzulande ist die Agenda dünn gefüllt, nur einige Unternehmen aus der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab