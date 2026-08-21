Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.010 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Was wir im Dax in dieser Woche gesehen haben, ist nicht viel mehr als ein technischer Rücksetzer zurück auf das alte Juli-Hoch bei 26.000 Punkten", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Nun müssen die Käufer am heutigen kleinen Verfallstag beweisen, dass sie diesen Kurs bereits wieder als günstig und nicht mehr wie noch vor gut vier Wochen als viel zu teuer erachten. Die Dip-Käufer scheinen angesichts der Querelen am Anleihemarkt, die sich nicht vollends legen wollen, noch nicht so richtig motiviert zu sein."



Der Gewinnschub der Unternehmen im zurückliegenden Vierteljahr tröste über so manche Delle hinweg, die hohe Ölpreise, steigende Renditen und geopolitische Sorgen angerichtet hätten. Der Eingriff des US-Finanzministeriums zur Senkung langfristiger Renditen könne jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Verschuldung der Vereinigten Staaten gerade die 40-Billionen-Dollar-Grenze überschritten hat.



"Die Bond-Bazooka des amerikanischen Finanzministers kommt am Markt nicht so richtig gut an. Die Renditen sind gestern wieder gestiegen. Die Zweifel sind zu groß, was die Auswirkungen sein werden, wenn Regierungen und KI-Unternehmen alle gleichzeitig um die gleichen Kreditangebote buhlen müssen. Diese Gemengelage zwingt die Dax-Anleger gerade in eine gewisse Pattsituation", sagte Stanzl.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1693 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8552 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 4.563 US-Dollar gezahlt (+1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,45 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 93,33 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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