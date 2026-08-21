Trotz hoher Stromnachfrage und anhaltender Klimadebatte kommt der Photovoltaik-Markt nicht stärker in Schwung. Martin Schachinger analysiert die Modulpreise im August, Vorzieheffekte in wichtigen Märkten und die Folgen der politischen Unsicherheit für die weitere Nachfrage. Eine Hitzewelle folgt der anderen, immer neue Temperaturrekorde werden gemessen. Wälder brennen und Flüsse trocknen selbst in gemäßigten Klimazonen aus - was bis vor Kurzem noch wie eine Dystopie aus einem mittelmäßigen Science-Fiction-Roman ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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