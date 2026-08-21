Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Roche Holding begibt eine neue Kapitalmarktanleihe (ISIN CH1593191XXX/ WKN A4EZDZ) im Umfang von 410 Mio. CHF, so die Börse Stuttgart.Für Anleger aus dem Euroraum entstehe damit neben dem eigentlichen Investmentrisiko auch ein zusätzliches Währungsrisiko. Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 1,095%, die Ausschüttung erfolge einmal im Jahr. Die nächste Zinszahlung werde am 26.08.2026 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 26.08.2036 vorgesehen. Ausgehend von einem Kurs von 99,63 ergebe sich eine Rendite von 1,095%. Handelbar sei öffentliche Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's vergebe für das Papier ein Rating von Aa2. (Bonds weekly Ausgabe vom 20.08.2026) (21.08.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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