Hürtgenwald - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besucht an diesem Samstag Helfer und Feuerwehrleute im Waldbrand-Gebiet Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen.
Das berichtet das Magazin Politico. Es handelt sich um den ersten öffentlichen Termin des Kanzlers nach seinem Urlaub. Merz wolle mit dem Besuch seinen Dank für den Einsatz im Kampf gegen den Brand zum Ausdruck bringen, hieß es weiter.
Im Hürtgenwald hatte es zuletzt verheerende Feuer gegeben. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Nach Einschätzung der Landesregierung handelte es sich um den größten Waldbrand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens.
Das berichtet das Magazin Politico. Es handelt sich um den ersten öffentlichen Termin des Kanzlers nach seinem Urlaub. Merz wolle mit dem Besuch seinen Dank für den Einsatz im Kampf gegen den Brand zum Ausdruck bringen, hieß es weiter.
Im Hürtgenwald hatte es zuletzt verheerende Feuer gegeben. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Nach Einschätzung der Landesregierung handelte es sich um den größten Waldbrand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens.
© 2026 dts Nachrichtenagentur