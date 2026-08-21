Unterföhring (ots) -"Herzlich willkommen in Weilhausen!" Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll) lerntbeim Waldspaziergang mit Hund Bruno unverhofft die sympathische Céline Huber kennen. "Danke. Es ist traumhaft hier!", antwortet sie mit einem herzlichen Lächeln. Die Schweizerin ist auf dem Weg zum Sonnenhof, um ihre Freundin Lilli Lamminger (Pina Kühr) mit einem Besuch zu überraschen. Céline ist hin und weg vom braunen Vierbeiner Bruno und dessen charmantem Besitzer Max. Und das Aufeinandertreffen vor der wildromantischen Wald-Kulisse wird nicht das einzige bleiben...Gespielt wird Céline von Sängerin Beatrice Egli, die ab Montag, 24. August 2026, in "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" erstmals in eine Schauspielrolle schlüpft.Das erlebt Beatrice Egli als Céline Huber in Weilhausen:Der Schweizer Sonnenschein Céline ist seit der gemeinsamen Hotelfach-Ausbildung eng mit Lilli Lamminger befreundet. Célines überraschender Besuch macht Lilli vor Freude sprachlos - dennoch spürt sie schon bei der Ankunft, dass mit ihrer Freundin etwas nicht stimmt. Die Hotelfachfrau Céline packt zwar direkt im Service des Sonnenhofs mit an, doch eine gewisse Traurigkeit scheint von Céline Besitz ergriffen zu haben. Können vielleicht die wiederholten Zusammentreffen mit Bergretter Max etwas daran ändern?Zu sehen sind die Folgen mit Gaststar Beatrice Egli ab Montag, 24. August 2026, um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn."Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" wird produziert von Filmpool Entertainment.Diese Sendung wird auch in Ultra-HD übertragen. Alle Informationen zum Empfang finden Sie hier (https://www.joyn.de/bts/themen/service/uhd-sat1-20654).Pressekontakt:Sandra Mohr / Victoria HerzContent Communicationsemail: sandra.mohr@seven.one / victoria.herz@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6337460