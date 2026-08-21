DJ S&P Global: Euroraum-Wirtschaft bleibt im August auf Wachstumskurs

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Eurozone-Wirtschaft ist im August dank des beschleunigten Aufschwungs in der Industrie auf Wachstumskurs geblieben. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 52,1 Zähler von 52,0 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 51,5 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 52,8 Punkte von 51,9 im Vormonat. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 51,6 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor stagnierte bei 51,7 Zählern. Das entsprach genau der Prognose von Volkswirten.

"Das anhaltend solide Wirtschaftswachstum im August lässt für die Eurozone einen robusten BIP-Anstieg im dritten Quartal 2026 um rund 0,3 Prozent erwarten", erklärte S&P-Global-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Das Verarbeitende Gewerbe war erneut Zugpferd und verzeichnete das stärkste Wachstum seit viereinhalb Jahren, während der Dienstleistungssektor eine unterstützende Rolle übernommen und nach der Flaute im zweiten Quartal einen weiteren Monat mit recht ordentlichen Zuwächsen verbucht hat."

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August 21, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)

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