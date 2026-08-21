Berlin - Das Bundesverkehrsministerium will bis zu 14 Millionen Euro für emissionsfreie Binnenschiffe bereitstellen. Diese Förderung sei Teil der Förderlinie 2 "Regionale Verlagerung von ÖPNV und Wirtschaftsverkehr" des Programms "Grüne Binnenschifffahrt", teilte das Ministerium am Freitag mit. Ziel sei es, die Wasserstraße stärker in die moderne Verkehrsinfrastruktur zu integrieren und regionale Verkehre auf das Wasser zu verlagern.
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) erklärte, dass die Förderung nicht nur die Anschaffung und Umrüstung von Schiffen umfasse, sondern auch die notwendige Infrastruktur wie Lade- und Wasserstofftankstellen in Häfen. Das Programm soll emissionsfreie Binnenschiffe schneller auf die Wasserstraße bringen und neue regionale Mobilitäts- und Logistikangebote ermöglichen. Anträge können ab dem 1. September 2026 eingereicht werden, die Frist endet am 19. Oktober 2026.
Gefördert werden unter anderem die Ausrüstung von Neubauten mit emissionsfreien Antriebssystemen, die Umrüstung bestehender Schiffe sowie Investitionen in Hafeninfrastruktur. Antragsberechtigt sind Unternehmen, Kommunen und weitere wirtschaftlich tätige Akteure in Deutschland.
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) erklärte, dass die Förderung nicht nur die Anschaffung und Umrüstung von Schiffen umfasse, sondern auch die notwendige Infrastruktur wie Lade- und Wasserstofftankstellen in Häfen. Das Programm soll emissionsfreie Binnenschiffe schneller auf die Wasserstraße bringen und neue regionale Mobilitäts- und Logistikangebote ermöglichen. Anträge können ab dem 1. September 2026 eingereicht werden, die Frist endet am 19. Oktober 2026.
Gefördert werden unter anderem die Ausrüstung von Neubauten mit emissionsfreien Antriebssystemen, die Umrüstung bestehender Schiffe sowie Investitionen in Hafeninfrastruktur. Antragsberechtigt sind Unternehmen, Kommunen und weitere wirtschaftlich tätige Akteure in Deutschland.
© 2026 dts Nachrichtenagentur