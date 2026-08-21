Ein Hacker hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und mehrere Cybersecurity-Expert:innen mit einem Angriff ins Visier genommen. Er wollte mit einem manipulierten Google Doc Daten von ihnen stehlen. Wie das Ganze aufgelogen ist. Cybersecurity-Expert:innen und Hacker:innen befinden sich in einem stetigen Kräftemessen, in dem es darum geht, der anderen Seite einen Schritt voraus zu sein. Das ginge natürlich am besten, wenn man an die privaten Informationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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