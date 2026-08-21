Garching (ots) -Hisense Europe erhält als Hersteller der Hausgeräte-Marken Hisense und Gorenje erneut die Platin-Auszeichnung von EcoVadis. Mit 89 von 100 Punkten erreicht das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge die höchste Bewertung im international anerkannten Nachhaltigkeitsranking und gehört damit zu den besten 1 Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen.Nachhaltigkeit mit messbarem Erfolg: Hisense Europe wird erneut mit der EcoVadis-Platinmedaille ausgezeichnet. Die Bewertung bezieht sich auf die europäischen Produktionsaktivitäten im Bereich Hausgeräte mit den Marken Hisense und Gorenje. Mit 89 von 100 möglichen Punkten zählt das Unternehmen auch 2026 zu den weltweit besten 1 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Besonders bemerkenswert: Hisense Europe ist weiterhin der einzige große Hausgerätehersteller, der die EcoVadis-Platin-Auszeichnung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erreicht hat.EcoVadis ist eine der weltweit führenden Plattformen für Nachhaltigkeitsratings und bewertet die ökologische, soziale und ethische Leistung von Unternehmen. Im Fokus stehen dabei unter anderem Umwelt- und Energiemanagement, Arbeitsstandards, Ethik sowie nachhaltiges Lieferkettenmanagement. Untersucht werden Richtlinien, Managementsysteme, Maßnahmen und Ergebnisse. Damit liefert die Bewertung einen unabhängigen Maßstab dafür, wie konsequent Nachhaltigkeit in alltägliche Geschäftsentscheidungen integriert ist.Nachhaltigkeit konsequent in Unternehmensprozesse verankertDie erneute Platin-Auszeichnung bestätigt die langfristige Nachhaltigkeitsstrategie von Hisense Europe. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen seine Umwelt- und Energiemanagementsysteme kontinuierlich weiterentwickelt, die Nachhaltigkeits-Governance ausgebaut und durch extern geprüfte Berichterstattung für zusätzliche Transparenz gesorgt. Gleichzeitig wurden Nachhaltigkeitsanforderungen noch stärker entlang der Lieferkette verankert.Zu den konkreten Maßnahmen zählen unter anderem Solaranlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt 5,3 MW am Produktionsstandort Velenje, Projekte zur Wiederverwendung von Wasser in der Produktion, der verstärkte Einsatz recycelter Materialien sowie vollständig recycelbare Verpackungslösungen. Hinzu kommen die unabhängige Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Daten zum CO2-Fußabdruck sowie umfassende Nachhaltigkeits-Due-Diligence-Programme für Lieferanten. Darüber hinaus beteiligt sich Hisense Europe weiterhin aktiv am United Nations Global Compact."Die EcoVadis-Platinmedaille zum zweiten Mal in Folge zu erhalten, zeigt, dass langfristiges Engagement zu messbaren Ergebnissen führt. Nachhaltigkeit erfordert heute die gleiche Konsequenz wie jede andere geschäftliche Priorität: klare Ziele, verlässliche Daten, eine starke Governance und eine konsequente Umsetzung. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis der gemeinsamen Leistung unserer Teams, die kontinuierlich daran arbeiten, die Standards in allen Bereichen unseres Unternehmens weiter anzuheben", sagt Hanson Han, CEO Hisense Europe.Platin als Bestätigung und AnspornMit steigenden Anforderungen von Kunden, Geschäftspartnern, Investoren und Regulierungsbehörden gewinnen Transparenz und nachvollziehbare Nachhaltigkeitsleistungen weiter an Bedeutung. Unabhängige Bewertungen wie EcoVadis schaffen hier Vergleichbarkeit, machen Fortschritte messbar und zeigen gleichzeitig weitere Verbesserungspotenziale auf.Für Hisense Europe ist die erneute Platin-Auszeichnung deshalb Bestätigung und Ansporn zugleich. Sie belegt, dass Nachhaltigkeit in den europäischen Produktionsaktivitäten mit derselben Konsequenz verfolgt wird wie Innovation, Qualität und operative Exzellenz. Auch künftig will das Unternehmen nachhaltige Produktionsprozesse weiter vorantreiben, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken stärken und mit innovativen Lösungen langfristigen Mehrwert für Kunden, Partner und Gesellschaft schaffen.Alle Infos zu Hisense unter: www.hisense.de (https://de.hisense.com/)Informationen zu EcoVadis unter: www.ecovadis.dePressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6337483