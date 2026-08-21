FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Die Wachstumsraten in China seien die entscheidende Stellschraube für die Bewertung der L'Oreal-Aktien, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf das zweite Halbjahr gebe es diesbezüglich unverändert Risiken. Die chinesischen Einfuhren französischer Schönheitsprodukte seien im Juli auf Jahressicht um 15 Prozent zurückgegangen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
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