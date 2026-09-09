FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Die chinesischen Kosmetik-Importe seien zwar nach dem schwachen Vormonat im August deutlich gestiegen, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Doch deren Anteil an den Gesamtimporten seien gesunken, und in der Zukunft sollte das schwächere Kreditwachstum für Druck sorgen. Die Bewertung von L'Oreal impliziere anhaltende Wachstumsraten von sechs Prozent, was überzogen erscheine./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
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