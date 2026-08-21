Genf - WISeKey International Holding Ltd. (SIX: WIHN; NASDAQ: WKEY), ein weltweit tätiges Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, digitale Identität und IoT, gab heute die Ernennung von Alexander Hirsch zum Group Chief Marketing Officer (CMO) bekannt. Er wird für die Koordination und Beschleunigung der Marketing-, Kommunikations-, Markenpositionierungs- und Markteinführungsaktivitäten der WISeKey-Gruppe und ihrer verbundenen Unternehmen verantwortlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab