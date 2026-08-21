Zürich - Die Spitch AG hat ihr Softwareportfolio speziell für deutsche Volksbanken deutlich erweitert. Das KI-basierte Sprachdialogsystem ist bereits bei mehr als 20 Volksbanken erfolgreich im Einsatz und optimiert die automatisierte Anrufsteuerung in deren Kunden Service Centern (KSC). Das Basissystem von Spitch versteht gesprochene Kundenanliegen in natürlicher Sprache in Echtzeit und stellt Anrufende direkt an die passenden Fachgruppen durch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab