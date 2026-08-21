Die Allianz-Aktie setzte im Juni zu einem erneuten starken Kursanstieg an und erreichte mit rund 442 € ein neues Allzeithoch. Am Freitag notiert sie aktuell bei 441 €. Insgesamt befindet sich die Aktie bereits seit 2022 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Damit stellt sich die Frage: Kann die Rally weitergehen? Weiterhin auf Rekordniveau Nach dem bereits sehr guten Auftaktquartal verlief auch das zweite Quartal hervorragend. Entsprechend ist der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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