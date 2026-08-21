Die Deere-Aktie kletterte gestern um +7% und näherte sich damit wieder ihrem im Februar aufgestellten Allzeithoch. Was steckte hinter dem Kurssprung des US-Landmaschinenbauers und können Anleger bald mit einem neuen historischen Hoch rechnen? Eine unerwartet gute Entwicklung Der amerikanische Land- und Baumaschinenkonzern legte die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 vor und sie fielen besser aus als von der Wall Street erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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