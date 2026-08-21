Chinas Konjunkturpolitik hat am Freitag die europäischen Rohstoff- und Stahlwerte kräftig nach oben getrieben. Bloomberg berichtete, dass die chinesische Führung mit deutlich stärkeren Finanzhilfen auf schwächere Wirtschaftsdaten aus dem Juli reagieren will. Das reichte, um den gesamten Sektor aus seinem Korrekturmodus zu reißen. Antofagasta und Stahlwerte legen deutlich zu Der Stoxx Europe 600 Basic Resources lief seinen seit Anfang Juni bestehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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