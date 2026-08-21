FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.08.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 182 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 550 (580) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 150 (155) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP TARGET TO 133 (127) USD - 'SELL' - CITIGROUP RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 87 (83) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 650 (720) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ONESAVINGS BANK TARGET TO 615 (660) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES SIG PLC PRICE TARGET TO 9.60 (8.90) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 86 (90) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 500 (465) PENCE - 'OUTPERFORM'
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