Der Solarpark Halenbeck-Rohlsdorf II in Brandenburg soll jährlich bis zu 120.000 MWh Strom erzeugen. Abnehmer sind Shell Energy Europe sowie zwei Unternehmen der Finanz Informatik. Ein Teil des Solarstroms ist für die Wasserstoffproduktion vorgesehen. Der Solarpark Halenbeck-Rohlsdorf II ist mit einer installierten Leistung von rund 114 MWp am 20. August 2026 in Betrieb gegangen. Die Anlage im Norden Brandenburgs liefert den Strom auf Grundlage mehrjähriger Power Purchase Agreements (PPA). Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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