Kostal hat am Freitag mit dem Verkauf seines neuen Batterie-Wechselrichters "PLENTICORE BI 25" begonnen. Er sei ab sofort über den Fachhandel bestellbar. Der neue Wechselrichter verfügt über 25 Kilowatt Leistung, eine dreiphasige Ersatzstromfunktion und intelligente Systemvernetzung, wie das Unternehmen erklärte. Der neue AC-gekoppelte Batteriewechselrichter sei für den Einsatz bei Anlagen im Gewerbe und anspruchsvollen Wohngebäuden sowohl für neue Installationen als auch zur Nachrüstung von Batteriespeichern geeignet. Da Photovoltaik-Anlage und Batteriespeicher AC-seitig miteinander verbunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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