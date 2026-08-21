Zürich - Die Zürcher Privatbank Maerki Baumann & Co. AG hat Patrick Vogt zum Leiter der Abteilung Externe Vermögensverwalter ernannt. Er übernimmt die neue Rolle per 1. September 2026. Mit der Ernennung von Patrick Vogt setzt Maerki Baumann auf Kontinuität und langjährige Erfahrung im Geschäft mit Externen Vermögensverwaltern. Er ist seit knapp 20 Jahren als Kundenberater für Externe Vermögensverwalter bei der Zürcher Privatbank tätig und verfügt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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