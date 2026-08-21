Bern - Matthias Bütler übernimmt per sofort die Leitung der Division Markt Personenverkehr und wird Mitglied der SBB Konzernleitung. Er leitete die Division seit dem Weggang von Véronique Stephan im April 2026 interimistisch und führt sie ab sofort definitiv. Zuvor stand Matthias Bütler als Mitglied der Geschäftsleitung von Markt Personenverkehr während drei Jahren dem Bereich Marketing und Marktentwicklung vor. Bütler hatte bereits zwischen 2006 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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