Zürich - Das in der Schweiz ansässige Unternehmen Gravis Robotics, ein ConTech-Unternehmen, das autonome Technologien für Schwermaschinen entwickelt, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 172 Millionen Euro (200 Millionen US-Dollar) eingeworben. Damit erreicht das Unternehmen eine Post-Money-Bewertung von 862 Millionen Euro (1 Milliarde US-Dollar) und wird zum neuesten Robotik-Einhorn Europas. SoftBank ist der einzige Investor in dieser Finanzierungsrunde, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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