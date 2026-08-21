Frankfurt am Main - Ellyes Skhiri verlässt Eintracht Frankfurt. Wie der Bundesligist mitteilte, wechselt der 31-jährige Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung zum 1. FC Köln. Der Tunesier war im Sommer 2023 vom FC an den Main gekommen und kehrt nun ins Rheinland zurück.



Für die Eintracht absolvierte Skhiri 82 Bundesligaspiele, sechs DFB-Pokalspiele und 29 Partien in den europäischen Klubwettbewerben. Dabei erzielte er jeweils sieben Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor - unter anderem erzielte er das Tor zum 3:1 am letzten Spieltag der Saison 2024/25 in Freiburg, mit dem Eintracht Frankfurt sich erstmals in der Vereinsgeschichte über die Bundesliga für die Champions League qualifizierte. Dort stand Skhiri in allen acht Partien auf dem Platz.



Im Juni war der 31-Jährige mit der tunesischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA im Einsatz. Sportdirektor Timmo Hardung würdigte ihn als wichtigen Bestandteil des Teams und wünschte ihm für die sportliche und private Zukunft alles Gute.





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