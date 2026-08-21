Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die BMW US Capital LLC begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN USU09513LXXX/ WKN A4EY7K) im Emissionsvolumen von 500 Mio. USD, so die Börse Stuttgart.Zu beachten sei daher das Währungsrisiko. Der variable Kupon werde vierteljährlich angepasst und orientiere sich am kurzfristigen USD-Referenzsatz (SOFR). Die nächste Zinszahlung werde am 04.11.2026 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 04.08.2028 terminiert. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's bewerte die Anleihe mit einem Rating von A2. (Bonds weekly Ausgabe vom 20.08.2026) (21.08.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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