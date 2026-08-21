EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Norddeutsche Landesbank Girozentrale
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Norddeutsche Landesbank Girozentrale bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026
Ort: https://www.nordlb.de/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026
Ort: https://www.nordlb.com/reports
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Norddeutsche Landesbank Girozentrale
|Friedrichswall 10
|30159 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.nordlb.de
|LEI Code:
|DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2386952 21.08.2026 CET/CEST
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