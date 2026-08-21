Die Deutsche Telekom-Aktie arbeitet weiter an der Fortsetzung ihrer Erholungsbewegung. In meiner vorherigen Analyse sollte die Unterstützung bei 28,11 € als Sprungbrett für einen erneuten Angriff auf 29,44 und anschließend 30,87 € dienen. Genau dieses Niveau wurde verteidigt und mit aktuell 28,80 € nehmen die Käufer den Widerstand bei 29,44 € erneut ins Visier. Operativ bleibt der Rückenwind erhalten Auch fundamental spricht weiterhin einiges für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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