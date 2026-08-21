Der DAX steuert pünktlich zum Wochenausklang auf einen Showdown zu. Im Fokus steht die Marke von 26.000 Punkten. Gelingt dem deutschen Leitindex ein Wochenschluss oberhalb von 26.000 Punkten oder muss er sich den aktuellen Gegebenheiten beugen und beendet die Handelswoche unterhalb dieser psychologisch wichtigen Marke?Die Konsequenzen liegen auf der Hand. Ein Wochenschluss unterhalb von 26.000 Punkten würde die charttechnische Lage des DAX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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