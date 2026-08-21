Jefferies erwartet für Nvidia 95 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz und damit den größten Umsatz-Beat der Firmengeschichte. Doch der eigentliche Wachstumsschub durch Vera Rubin soll erst noch kommen. Jefferies erwartet für Nvidia erneut ein außergewöhnlich starkes Quartal. Der Chiphersteller könnte bei der Vorlage seiner Zahlen am kommenden Mittwoch die Umsatzerwartungen so deutlich übertreffen wie noch nie zuvor. Die Analysten rechnen für das zweite Quartal des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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