Die Sunfire SE hat mit dem Bau einer SOEC-Testanlage in Schwarzheide begonnen. Das Unternehmen will dort seine neue Generation von Hochtemperatur-Elektrolyseuren unter industriellen Bedingungen langfristig erproben und für großskalige Anwendungen validieren. Sunfire und der Industriepark Lausitz haben nun den Spatenstich für die Testanlage in Schwarzheide gesetzt. Das Dresdener Unternehmen will dort seine bislang leistungsstärkste SOEC-Produktgeneration testen. Die Anlage soll Erkenntnisse für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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