Die eigentliche Meldung des Tages kam ein paar Stunden nach dem KPI-Call der Smartbroker Holding am 19. August zu den wesentlichen Leistungskennzahlen für Juli 2026: Demnach hat sich das Berliner Unternehmen eine Kreditlinie über 20 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis Ende 2030 gesichert. "Wir können die Mittel bedarfsgerecht abrufen, wenn das Altersvorsorgedepot Fahrt aufnimmt, und so das Kundenwachstum von Smartbroker+ ab 2027 gezielt beschleunigen", sagt CEO André Kolbinger. Tatsächlich ist das im kommenden Jahr startende Altersvorsorgedepot zunehmend eine zentrale Wachstumshoffnung des Smartbrokers, insbesondere mit Blick auf die sukzessive Erschließung neuer Kundengruppen für traditionelle Handelsgeschäfte mit Aktien und strukturierten Produkten. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der nun schon etwas mehr als ein Quartal dauernden Phase mit netto nur rund 2.000 bis 3.000 Neukunden pro Monat....Den vollständigen Artikel lesen ...
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