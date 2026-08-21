EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG
/ Aktienrückkäufe vom 17. August 2026 bis zum 20. August 2026 - Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2026/02
Infineon Technologies AG:
Neubiberg, 21. August 2026
Aktienrückkaufprogramm 2026 - Woche 2 vom 17. August 2026 bis 20. August 2026 /
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Im Zeitraum vom 17. August 2026 bis einschließlich 20. August 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 2.359.366 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2026
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
Insgesamt wurden während des Aktienrückkaufs vom 10. August 2026 bis einschließlich 20. August 2026 wie geplant 3.000.000 Aktien erworben. Das Aktienrückkaufprogramm 2026/02 endete daher am 20. August 2026. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 175.348.677 Euro, der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis pro Aktie beträgt damit 58,45 Euro.
Der Vorstand
21.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
|LEI Code:
|TSI2PJM6EPETEQ4X1U25
|Ende der Mitteilung
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2386982 21.08.2026 CET/CEST