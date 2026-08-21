Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag leicht zugelegt. Sie profitierten von der Aussicht auf Kursgewinne in den USA zum Start. Insgesamt prägte aber Zurückhaltung das Geschehen. Marktanalyst Ricardo Evangelista vom Broker ActivTrades verwies auf den verfahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der den Druck von der Energiepreisseite aufrechterhalte und so die Zinssorgen an den Märkten nähre. Der Eurozonen-Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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