Das Pilotprojekt "Cable Age" nutzt vorhandene Netzdaten, um Baujahresdaten für Niederspannungskabel zu bestimmen. Schleswig-Holstein Netz, Avacon Netz und MITNETZ STROM arbeiten dafür mit dem KI-Team von E.ON Grid Solutions zusammen. Das Modell leitet aus benachbarten Betriebsmitteln und Hausanschlüssen eine wahrscheinliche Bauperiode ab. Der genaue Einbauzeitraum von Niederspannungskabeln lässt sich aus vorhandenen Netzdaten nicht in jedem Fall unmittelbar bestimmen. Im Pilotprojekt "Cable Age" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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