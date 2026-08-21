Rasantes Wachstum: Goliath Resources- Surebet liefert bis zu 35,7 m mit 7,38 g/t Goldäquivalent

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Goliath Resources trifft auf Surebet 35,7 Meter mit 7,38 g/t AuEq nahe Oberfläche: Sichtbares Gold, offene Zonen und 50.000 Meter Bohrungen stärken das Potenzial im Golden Triangle.

Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQX: GOTRF; FSE: B4IF) liefert erneut hervorragende Bohrergebnisse von der hochgradigen Surebet-Entdeckung auf dem zu 100% konzerneigenen Projekt Golddigger im Golden Triangle (British Columbia). Der herausragende Abschnitt in Bohrloch GD-26-436 durchteufte nahe der Oberfläche 35,7 Meter mit 7,38 g/t Goldäquivalent (AuEq), einschließlich eines hochgradigen Kerns von 8,32 Metern mit 19,51 g/t AuEq. Die Surebet-Zone bleibt dabei sowohl seitlich als auch in der Tiefe weiterhin offen.

Der Abschnitt in GD-26-436 unterstreicht die exzellente Kontinuität der Mineralisierung auf Surebet. Neben mit bloßem Auge erkennbarem Gold traten gediegenes Silber sowie Galenit, Sphalerit und Chalkopyrit in Quarz-Sulfid-Brekzien auf. Die neuen Daten bestätigen frühere Spitzenergebnisse im Kernbereich der Zone (wie GD-23-157 mit 23 Metern zu 21,08 g/t AuEq.

Auch weitere aktuell ausgewertete Bohrlöcher untermauern das hohe Potenzial der Liegenschaft:

GD-26-424: Vollständige Multi-Element-Analysen bestätigten 6,00 Meter mit 10,90 g/t AuEq (darunter 1,82 Meter mit 35,65 g/t AuEq).

(darunter 1,82 Meter mit 35,65 g/t AuEq). GD-26-431 (Eldorado-Zone): Traf 5,95 Meter mit 5,83 g/t Au (inklusive 2,90 Meter mit 11,42 g/t Au).

GD-26-426: Lieferte zwei Abschnitte mit 4,50 Metern zu 5,18 g/t Au bzw. 3,00 Metern zu 7,85 g/t Au (AuEq-Analysen stehen noch aus).

50.000-Meter-Bohrkampagne 2026: Sieben Geräte im Dauereinsatz

Das voll finanzierte Bohrprogramm 2026 umfasst rund 50.000 Meter mit sieben Bohrgeräten. Von den 98 geplanten Löchern sind bereits 52 abgeschlossen (31.994 Meter). Die Zwischenbilanz fällt bemerkenswert aus: In 100% aller fertiggestellten Bohrlöcher wurde die typische Quarz-Sulfid-Mineralisierung durchteuft; in 33 von 52 Bohrlöchern konnte bereits sichtbares Gold identifiziert werden. Hinzu kommt, dass sich mittlerweile zeigt, dass sich auch bei größeren Abständen zwischen den einzelnen Bohrlöchern die Treffer mit hochgradigem Gold über signifikante Mächtigkeiten fortsetzen. Zur Kostensenkung und präzisen Ansteuerung der Gangstrukturen setzt Goliath mittlerweile auf gerichtete Mehrfachbohrungen aus sogenannten Mutterlöchern.

Das 91.518 Hektar große Areal Gold Digger, in dem die Surbet-Entdeckung von Goliath liegt, befindet sich im bekannten Eskay Rift direkt an der strategisch wichtigen "Red Line"-Struktur. Frühere metallurgische Tests belegen zudem eine exzellente Verarbeitbarkeit der Surebet-Erze mit Goldausbeuten von 92,2%, wovon knapp die Hälfte (48,8%) ohne Cyanideinsatz allein durch einfache Schwerkraftabscheidung gewonnen werden kann. Potenziell ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit einer zukünftigen Ausbeutung.

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