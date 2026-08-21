Rasantes Wachstum: Goliath Resources- Surebet liefert bis zu 35,7 m mit 7,38 g/t Goldäquivalent

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Goliath Resources trifft auf Surebet 35,7 Meter mit 7,38 g/t AuEq nahe Oberfläche: Sichtbares Gold, offene Zonen und 50.000 Meter Bohrungen stärken das Potenzial im Golden Triangle.
Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQX: GOTRF; FSE: B4IF) liefert erneut hervorragende Bohrergebnisse von der hochgradigen Surebet-Entdeckung auf dem zu 100% konzerneigenen Projekt Golddigger im Golden Triangle (British Columbia). Der herausragende Abschnitt in Bohrloch GD-26-436 durchteufte nahe der Oberfläche 35,7 Meter mit 7,38 g/t Goldäquivalent (AuEq), einschließlich eines hochgradigen Kerns von 8,32 Metern mit 19,51 g/t AuEq. Die Surebet-Zone bleibt dabei sowohl seitlich als auch in der Tiefe weiterhin offen.
Starke Kontinuität und sichtbares Gold auf Surebet
Der Abschnitt in GD-26-436 unterstreicht die exzellente Kontinuität der Mineralisierung auf Surebet. Neben mit bloßem Auge erkennbarem Gold traten gediegenes Silber sowie Galenit, Sphalerit und Chalkopyrit in Quarz-Sulfid-Brekzien auf. Die neuen Daten bestätigen frühere Spitzenergebnisse im Kernbereich der Zone (wie GD-23-157 mit 23 Metern zu 21,08 g/t AuEq.
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