Die Zahl der Dienstreisen in Deutschland ist 2025 trotz der Wirtschaftsflaute um 8,3 Prozent auf 116,1 Millionen gestiegen. Digitale Buchungs- und Abrechnungssysteme sollen KMU helfen, Kosten zu kontrollieren und Geschäftsreisen effizienter zu organisieren.
Besonders kleine und mittlere Unternehmen verzichten trotz des Sparzwangs offenbar nicht auf persönliche Kontakte. Mehr als drei Viertel der Geschäftsreisen entfielen 2025 auf Beschäftigte von Unternehmen mit zehn bis 500 Mitarbeitenden. Gleichzeitig verlagerte sich der Schwerpunkt ins europäische Ausland. Der Anteil entsprechender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Besonders kleine und mittlere Unternehmen verzichten trotz des Sparzwangs offenbar nicht auf persönliche Kontakte. Mehr als drei Viertel der Geschäftsreisen entfielen 2025 auf Beschäftigte von Unternehmen mit zehn bis 500 Mitarbeitenden. Gleichzeitig verlagerte sich der Schwerpunkt ins europäische Ausland. Der Anteil entsprechender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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