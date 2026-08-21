Düsseldorf - Wegen des anhaltenden Niedrigwassers setzt Nordrhein-Westfalen das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen bis zum 30. September aus. Das bestätigte eine Sprecherin von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) der "Rheinischen Post" (Samstag). Es gebe eine entsprechende Verordnung.



Die Logistikbranche begrüßte diesen Schritt ausdrücklich. Christoph Kösters, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen, sagte der "Rheinischen Post": "Genau darum hatten wir die Landesregierung gebeten. Zusätzlich gibt es Erleichterungen im Schwerlastbereich bis 44 Tonnen. Diese Flexibilität hilft." Durch die Verlagerung auf die Straße habe man in den vergangenen Tagen einiges abfangen können. Sie könne aber nicht die gesamten derzeit eingeschränkten Binnenschiffskapazitäten ausgleichen und sei deshalb wichtig, aber keine Lösung des gesamten Problems. Die aktuell verfügbaren Kapazitäten bei Lkw und Fahrern seien nun einmal begrenzt.



Gut sei zudem, dass bis auf Weiteres Gefahrgutcontainer länger als üblich in den Häfen zwischengelagert werden dürften, sagte Kösters. "Das hat etwas Druck aus dem System genommen. Die befürchteten zusätzlichen Staus auf den Autobahnen hat es nicht gegeben." Auch auf die Schiene sei einiges verlagert worden. Allerdings seien dort die zusätzlichen Kapazitäten ebenfalls limitiert.



Kösters unterstrich, man wolle nicht grundsätzlich am Sonntagsfahrverbot rütteln. "Die Mitarbeiter brauchen auch Wochenende und Erholungspausen." Bei den Fahrverboten sollte es aber zumindest eine Flexibilisierung geben. Der Bund-Länder-Fachausschuss im Bundesrat habe schon entschieden, dass das Fahrverbot an den nicht bundeseinheitlichen Feiertagen aufgehoben werde. Das begrüße man sehr. Außerdem sollte man Kösters zufolge darüber nachdenken, die Zeiten des Wochenendfahrverbots anzupassen, zum Beispiel dass es am Sonntag früher endet: nicht erst um 22 Uhr, sondern möglicherweise schon um 19 oder 20 Uhr.





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