Cham Swiss Properties AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Dynamische Weiterentwicklung im ersten Halbjahr 2026



25.08.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung CHF 5.5 Mio.

Erfolg aus Neubewertung CHF 6.4 Mio.

Konzerngewinn CHF 8.4 Mio.

Eigenkapital von CHF 1'038.5 Mio.; Eigenkapitalquote bei 56.4%

Erhöhung des Mietertrags um 5% auf CHF 13.7 Mio.

Vermietungserfolge auf dem Papieri-Areal «Cham Swiss Properties konnte im ersten Halbjahr 2026 den Mietertrag planmässig steigern, die Entwicklungsprojekte vorantreiben und die Portfolioqualität mit einem aktiven Portfoliomanagement stärken», sagt CEO Thomas Aebischer. Cham, 25. August 2026 - Cham Swiss Properties schliesst das erste Halbjahr 2026 mit einem betrieblichen Ergebnis vor Neubewertung von CHF 5.5 Mio. ab. Das betriebliche Ergebnis inklusive Neubewertungseffekte liegt bei CHF 11.9 Mio. Der Erfolg aus Neubewertung beläuft sich auf CHF 6.4 Mio. Daraus resultiert ein Konzerngewinn in der Höhe von CHF 8.4 Mio., was einem Gewinn pro Aktie von CHF 0.20 entspricht. Der Wert des Immobilienportfolios liegt per 30. Juni 2026 bei CHF 1'761.3 Mio. (31.12.2025: CHF 1'725.0 Mio.). Mietertrag Cham Swiss Properties erwirtschaftete nach vollständiger Konsolidierung der Erträge aus dem Ina-Invest-Portfolio einen um 5% erhöhten Mietertrag von CHF 13.7 Mio. (Pro-forma-Mietertrag inklusive Ina Invest per 1. Halbjahr 2025: CHF 13.1 Mio.). Dazu trugen vor allem die Lokstadt-Hallen in Winterthur sowie das Zentrallager auf dem Papieri-Areal bei. Die Mietertragsbasis für das Jahr 2026 liegt bei CHF 27.8 Mio. Die Leerstandsquote beträgt 5%. Bauvorhaben Im Auftrag der Cham Swiss Properties wird derzeit an sechs Renditeobjekten an den Standorten Zürich, Genf und Cham für das eigene Portfolio mit einem Investitionsvolumen von CHF 172 Mio. gebaut. Wir sind mit dem Baufortschritt bei allen Projekten zufrieden. In Winterthur erwarten wir den Start der Tiefbauarbeiten für das Hochhaus Rocket Anfang 2027. Die Baubewilligung für das Baufeld 3 in Baar liegt seit Kurzem vor - bei positivem Vorvermietungsstand werden wir auch dort zeitnah die Bauarbeiten lancieren. Quartierentwicklung Bredella Die Entwicklung von Bredella West und - mit längerfristigerem Zeithorizont - Bredella Ost treibt Cham Swiss Properties seit Juni 2026 neu als Alleineigentümerin voran. Wir übernahmen im Rahmen eines Aktientausches die von den Minderheitsaktionären unserer Tochtergesellschaft Bredella Beteiligungen AG gehaltenen 30.9% des Aktienkapitals. Mit dieser Transaktion konnten wir die Struktur der Cham Swiss Properties vereinfachen und die unternehmerische Agilität bei dieser bedeutenden Quartierentwicklung erhöhen. Mit den ersten Abbruch- und Vorbereitungsarbeiten für Bredella West werden wir wie geplant bereits im zweiten Halbjahr 2026 beginnen. Quartierentwicklung Papieri Das Papieri-Areal in Cham wird mehr und mehr zu einem Standort mit regionaler Ausstrahlung. Das historische Kesselhaus ist vollvermietet und ab dem zweiten Halbjahr 2026 bezugsbereit. Die dritte Bauetappe steht kurz vor Abschluss und die Vermietungssituation präsentiert sich sehr zufriedenstellend. Das Haus E mit seinen 64 Wohnungen ist praktisch vollvermietet und wird ab September 2026 bezogen. Für das Büro- und Gewerbehaus F konnten wir namhafte Mieter gewinnen: So verlegt zum Beispiel das börsenkotierte Unternehmen Aryzta seinen Hauptsitz gegen Ende 2026 von Schlieren in das Papieri-Areal. Ein Umzug steht auch für das Team der Cham Swiss Properties an: Per Januar 2027 arbeiten die rund 50 Mitarbeitenden am Standort Cham im Gebäude F an der Knonauerstrasse. Der Auszug der Cham Swiss Properties und der weiteren Zwischenmieter aus dem Kalanderbau macht den Weg frei für die Umnutzung dieses denkmalgeschützten Objekts aus dem Jahr 1910 zu einem Wohngebäude. Die Baubewilligung liegt bereits vor, sodass die Bauarbeiten Anfang 2027 starten können. Etwa zum gleichen Zeitpunkt werden wir die Arbeiten am Durolux- und Trafogebäude aufnehmen - voraussichtlicher Projektabschluss ist Mitte 2028. Den Grossteil der Flächen dieser zwei denkmalgeschützten Gebäude konnten wir bereits im ersten Halbjahr 2026 langfristig vermieten. Quartierentwicklung Pavatex Die Chamer Ortsplanungsrevision, die auch die Umzonung des Pavatex-Areals in eine gemischte Zone mit Wohnen bzw. eine Zone für öffentliche Nutzungen umfasst, ist derzeit aufgrund einer Stimmrechtsbeschwerde blockiert. Die Abstimmung über den Bebauungsplan für Pavatex Süd wird voraussichtlich im Jahr 2027 stattfinden können. Demgegenüber konnte mehr Klarheit bezüglich der PFAS-Belastung der Parzellen des Pavatex-Areals geschaffen werden. Die Abschätzung des Sanierungsbedarfs floss in die Liegenschaftsbewertung per 30. Juni 2026 ein. Aktives Portfoliomanagement Cham Swiss Properties fokussiert im Rahmen ihrer Portfoliostrategie auf Qualität und Wertsteigerungspotenzial und betreibt ein aktives Portfoliomanagement. Vor dem Hintergrund eines substanziellen Investitionsbedarfs, einer hohen Komplexität in der Entwicklung sowie Regulierungsthemen devestierte die Gesellschaft zwei Entwicklungsprojekte aus dem vormaligen Ina-Invest-Portfolio in Onex im Kanton Genf. Demgegenüber erwarben wir nach dem Bilanzstichtag, im Juli 2026, eine Liegenschaft in der Stadt Genf. Diese arrondiert die bestehenden Entwicklungsliegenschaften an der Rue du Grand-Pré. Mit dem Zukauf und der damit möglichen übergreifenden Entwicklung des Standorts entsteht ein interessantes Wertsteigerungspotenzial. Bilanz und Finanzierung Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt per 30. Juni 2026 CHF 1'842.4 Mio. Das darin enthaltene Eigenkapital von CHF 1'038.5 Mio. entspricht einer starken Eigenkapitalquote von 56.4%. Der Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie beträgt CHF 21.23. Diese komfortable Finanzierung ermöglicht es Cham Swiss Properties, ihre Portfoliostrategie aus eigener Kraft und ohne Kapitalerhöhung umzusetzen. Der Aufbau eines gestaffelten Anleihenportfolios bis ins Jahr 2032 ist ein zentrales Element der Finanzierungsstrategie - entsprechend platzierte das Unternehmen im März 2026 erfolgreich die zweite festverzinsliche Anleihe. Ausblick Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung blicken zuversichtlich in die Zukunft. Wir erwarten ein strategiekonformes und planmässiges Wachstum des Mietertrags, weitere operative Fortschritte bei den Bau- und Entwicklungsprojekten und eine intakte Nachfrage nach unseren Wohn-, Gewerbe- und Büroflächen. Wichtigste Kennzahlen 01.01. - 30.06.2026 01.01. - 30.06.2025 Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) Ertrag aus Vermietung 13.7 9.1 Inkl. Mietertrag Ina Invest 01.01.2025 - Fusion - 13.1 Nettoergebnis aus Verkauf Promotionsliegenschaften 0 37.3 Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung 5.5 39.0 Erfolg aus Neubewertung 6.4 125.4 Konzerngewinn 8.4 144.0 Bilanz (in Mio. CHF) 30.06.2026 31.12.2025 Promotionsliegenschaften 20.8 20.8 Renditeliegenschaften 765.9 762.4 Entwicklungsliegenschaften 974.7 941.9 Finanzverbindlichkeiten 627.0 541.9 Eigenkapital 1'038.5 1'050.5 Eigenkapitalquote (in %) 56.4 59.2 NAV zum Marktwert pro Aktie (in CHF) 21.23 21.50 LTV (in %) 35.6 31.4 Gewinn pro Aktie (in CHF) 0.20 3.35

Weitere Informationen Der Halbjahresbericht der Cham Swiss Properties sowie die Investorenpräsentation sind auf der Website einsehbar: ? Reporting Halbjahr Heute findet um 10.30 Uhr eine Analysten-, Investoren- und Medienkonferenz zum Halbjahresergebnis 2026 statt. Die Präsentationen werden auf Deutsch gehalten. Unter folgendem Link können Sie am Webcast teilnehmen: ? Webcast Analysten- und Medienkonferenz Kontakt für Investoren und Analysten Daniel Grab, CFO

investors@champroperties.ch

+41 41 508 08 22 Kontakt für Medien media@champroperties.ch

+41 79 705 88 15

Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens- und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.8 Mrd. Über die kommenden Jahre wird Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Millionen Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 70 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959). Weitere Informationen unter champroperties.ch. Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Cham Swiss Properties AG. Die Cham Swiss Properties AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG). Medienmitteilung (PDF)

Ende der Adhoc-Mitteilung