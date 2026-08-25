Gold steigt 14 Prozent - und plötzlich liefern Explorer wieder spektakuläre Treffer: Beginnt jetzt die nächste Nevada-Rally?

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Gold ist zurück. Nach schwierigen Monaten hat der Goldpreis innerhalb von nur drei Wochen rund 14 Prozent zugelegt und die vergangene Handelswoche bei 4.624,10 US-Dollar je Unze beendet. Gleichzeitig erinnert ein spektakulärer Bohrtreffer aus Kanada daran, welche Dynamik entstehen kann, wenn ein Explorer in einem starken Goldmarkt tatsächlich auf hochgradige Mineralisierung stößt: Goliath Resources (ISIN: CA38171A2092) meldete am Freitag unter anderem 7,38 Gramm Goldäquivalent je Tonne über 35,7 Meter, darin 19,51 Gramm Goldäquivalent über 8,32 Meter. Und ausgerechnet jetzt wird auch in Nevada wieder intensiv gebohrt. Im historischen Comstock District läuft ein 20.000-Meter-Programm, während North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) auf Prospect Mountain gerade seine eigene rund 7.000 Meter umfassende Kampagne gestartet hat. Nach Monaten, in denen vor allem die großen Produzenten vom hohen Goldpreis profitierten, könnte sich damit die entscheidende Frage verschieben: Beginnt das Kapital wieder stärker auf jene Unternehmen zu schauen, die erst noch beweisen müssen, was tatsächlich im Boden steckt?

14 Prozent in drei Wochen: Gold meldet sich eindrucksvoll zurück

Die Zahlen sprechen für sich. Der August-Goldfuture beendete die vergangene Woche bei 4.624,10 US-Dollar je Unze und gewann innerhalb von fünf Handelstagen 5,56 Prozent. Es war bereits die dritte positive Woche in Folge. Über diesen Zeitraum summiert sich der Anstieg auf 14,2 Prozent. Damit ist Gold zwar weiterhin rund 13 Prozent vom bisherigen Rekordhoch entfernt, die Dynamik hat sich aber deutlich verändert. Auch Silber legte kräftig zu und gewann über drei Wochen sogar mehr als 20 Prozent. Hinter der Bewegung stehen unter anderem Sorgen um die US-Staatsfinanzen und die Geldpolitik sowie die Entwicklung des US-Dollars. Für Goldunternehmen ist das relevant: Je länger sich das Edelmetall auf einem hohen Preisniveau hält, desto stärker rücken neben den Cashflows bestehender Minen irgendwann auch Projekte in den Fokus, die erst die Grundlage für zukünftige Produktion schaffen könnten.

19,51 Gramm Goldäquivalent - so schnell kann ein Bohrloch Aufmerksamkeit erzeugen

Wie wichtig Bohrergebnisse für einen Explorer sein können, demonstriert derzeit Goliath Resources. Das Unternehmen meldete am 21. August neue Resultate von seiner Surebet-Entdeckung im Golden Triangle in British Columbia. Bohrloch GD-26-436 lieferte laut Unternehmen 7,38 Gramm Goldäquivalent je Tonne über 35,7 Meter, einschließlich 19,51 Gramm Goldäquivalent über 8,32 Meter. Wichtig ist dabei die genaue Einordnung: Es handelt sich um Goldäquivalentwerte, also nicht ausschließlich um Gold. Über den 35,7-Meter-Abschnitt wurden 3,02 Gramm Gold je Tonne sowie 264,37 Gramm Silber je Tonne und zusätzliche Basismetallgehalte gemeldet. Weitere Bohrlöcher lieferten ebenfalls mineralisierte Abschnitte. Für North Peak sagen diese Ergebnisse geologisch selbstverständlich überhaupt nichts aus - British Columbia ist nicht Nevada und Surebet nicht Prospect Mountain. Sie demonstrieren jedoch einen Mechanismus des Explorationsmarktes: Während Produzenten über Umsätze und Cashflows bewertet werden können, hängt bei Explorern enorm viel davon ab, was der Bohrer tatsächlich aus dem Boden holt.

Ausgerechnet jetzt drehen sich auch in Nevada wieder die Bohrer

Genau deshalb lohnt der Blick nach Nevada. Dort läuft aktuell nicht nur bei North Peak ein großes Explorationsprogramm. Mackay Gold & Silver (ISIN: CA55454N1XXX) teilte am 20. August mit, dass ein zweites Bohrgerät auf seinem Projekt im historischen Comstock District die Arbeit aufgenommen hat. Insgesamt umfasst das Phase-I-Programm rund 20.000 Meter. Besonders interessant ist der Ansatz des Unternehmens: Das neue Diamantbohrgerät soll zunächst einen Bereich untersuchen, in dem der historische Sutro Tunnel Ende der 1870er-Jahre Berichten zufolge eine rund 30 Meter breite Struktur der Occidental-Brunswick-Ader rund 450 Meter unter der Oberfläche durchschnitten hatte. Mit modernen Bohrungen wurde dieser Bereich laut Mackay bislang noch nie getestet. Das erinnert an eine Strategie, die derzeit an mehreren Stellen Nevadas zu beobachten ist: Statt ausschließlich neue Regionen zu erschließen, kehren Explorer in historische Bergbaudistrikte zurück und versuchen mit moderner Geophysik, geologischen Modellen und tieferen Bohrungen herauszufinden, was frühere Generationen möglicherweise übersehen haben.

Nevadas alte Minen bekommen plötzlich ein zweites Leben

Dahinter steckt eine nachvollziehbare Idee. Historische Bergleute verfügten weder über moderne dreidimensionale geologische Modelle noch über heutige geophysikalische Verfahren und Bohrtechnik. Abgebaut wurde häufig dort, wo mineralisierte Strukturen bereits bekannt, erreichbar und mit der damaligen Technik wirtschaftlich nutzbar waren. Das bedeutet nicht automatisch, dass unter alten Minen weitere wirtschaftliche Lagerstätten liegen. Aber es liefert Explorern konkrete Ausgangspunkte. Genau deshalb ist der Comstock District interessant - und genau deshalb lohnt auch ein Blick nach Eureka. Denn dort verfolgt North Peak bei Prospect Mountain einen ähnlichen Grundgedanken: einen historischen Bergbaudistrikt mit modernen Explorationsmethoden neu zu untersuchen.

Bei North Peak geht es jetzt nicht mehr um Pläne, sondern um den Bohrer

Bei North Peak hat sich die Geschichte in diesem Monat entscheidend verändert. Seit dem 10. August laufen die Bohrarbeiten auf dem zu 100 Prozent kontrollierten Prospect Mountain Mine Complex in Eureka County. Insgesamt plant das Unternehmen rund 7.000 Meter - nicht 7.000 Fuß, wie in einer ersten Mitteilung irrtümlich angegeben worden war. North Peak korrigierte diese Angabe noch am selben Tag. Das erste große Reverse-Circulation-Bohrgerät arbeitet bereits. Ein zweites kleineres RC-Gerät und ein Diamantbohrgerät sollen laut Unternehmen später im September hinzukommen. Bis November sollen insgesamt fünf unterschiedliche Bereiche untersucht werden. Besonders interessant: Einige Teile des Projekts werden dabei erstmals durch Bohrungen getestet, während andere Ziele auf Erkenntnissen aus den Kampagnen 2024 und 2025 aufbauen.

Die Sulphide Anomaly könnte zum wichtigsten Test werden

Einer der spannendsten Bestandteile des Programms liegt tiefer unter Prospect Mountain. North Peak will die bereits zuvor identifizierte Sulphide Anomaly mit Diamantbohrungen testen. Das Unternehmen untersucht auf Prospect Mountain mehrere unterschiedliche Mineralisierungstypen, darunter Carlin-artige Gold-Silber-Mineralisierung sowie Carbonate-Replacement- und porphyrbezogene Systeme. Genau diese geologische Komplexität macht die kommenden Bohrungen interessant - erhöht gleichzeitig aber auch das Risiko. Bislang existiert für den Prospect Mountain Mine Complex ausdrücklich keine Mineralressourcen- oder Reservenschätzung. Anleger sollten daher nicht aus geophysikalischen Anomalien oder historischen Bergbauaktivitäten auf eine zukünftige Mine schließen. Erst Bohrergebnisse können zeigen, welche Mineralisierung tatsächlich vorhanden ist und wie sie sich räumlich fortsetzt.

Der Unterschied zwischen 19,51 Gramm und einer Enttäuschung steckt im Bohrkern

Genau an diesem Punkt schließt sich der Kreis zu Goliath Resources. Ein Explorer kann eine hervorragende Adresse besitzen, überzeugende geologische Modelle präsentieren und in einem historischen Bergbaudistrikt arbeiten. Am Ende entscheidet jedoch der Bohrkern. Goliaths jüngste Ergebnisse zeigen die positive Seite dieser Gleichung. Bei anderen Explorationsprojekten können Bohrungen genauso gut zeigen, dass eine Anomalie kleiner, schwächer oder geologisch komplizierter ist als erhofft. Für North Peak beginnt deshalb jetzt die vermutlich interessanteste, aber auch riskanteste Phase der aktuellen Entwicklung. Die Arbeiten auf Prospect Mountain müssen aus einer geologischen These belastbare Daten machen.

20.000 Meter am Comstock, 7.000 Meter bei Prospect Mountain - Nevada wird wieder abgebohrt

Bemerkenswert ist dabei das Timing. Mackay Gold & Silver untersucht mit zwei Geräten den historischen Comstock District und plant insgesamt 20.000 Meter. North Peak arbeitet parallel in Eureka und will rund 7.000 Meter bohren. Dazu kommen die milliardenschweren Aktivitäten etablierter Unternehmen in Nevada. Der Bundesstaat besitzt damit etwas, das nur wenige Explorationsregionen bieten können: eine Kombination aus jahrzehntelanger Bergbaugeschichte, bestehender Infrastruktur, produzierenden Großminen und gleichzeitig noch aktiver Exploration. Das garantiert keinem einzelnen Unternehmen Erfolg. Es erklärt aber, weshalb Kapital und Bohrgeräte immer wieder nach Nevada zurückkehren.

Nach Barrick und Newmont könnte die zweite Reihe interessanter werden

In den vergangenen Monaten konzentrierte sich die Aufmerksamkeit verständlicherweise auf die großen Gewinner des Goldbooms. Produzenten können einen Goldpreis oberhalb von 4.000 US-Dollar unmittelbar in höhere Umsätze und - abhängig von ihren Kosten - steigende Cashflows übersetzen. Explorer können das nicht. Ihr möglicher Hebel funktioniert anders. Sie müssen neue mineralisierte Systeme finden, vorhandene Entdeckungen erweitern und irgendwann zeigen, dass daraus ein wirtschaftlich tragfähiges Projekt entstehen könnte. Gerade deshalb könnte der jüngste Goldanstieg interessant werden. Wenn Gold nach drei starken Wochen wieder oberhalb von 4.600 US-Dollar steht, könnte die Risikobereitschaft innerhalb des Sektors zunehmen. Ob daraus tatsächlich eine breitere Explorer-Rally entsteht, ist offen. Die Voraussetzungen wirken aber deutlich interessanter als noch vor wenigen Wochen.

Die nächste Nevada-Rally entscheidet sich unter der Erde

Damit könnten die kommenden Wochen für den Explorationssektor ungewöhnlich spannend werden. Goliath Resources hat gerade demonstriert, wie schnell spektakuläre Bohrergebnisse Aufmerksamkeit erzeugen können. Im Comstock District läuft ein 20.000-Meter-Programm mit inzwischen zwei Bohrgeräten. Und bei Prospect Mountain beginnt die entscheidende Phase erst. Gold allein wird North Peak nicht zum Erfolg führen. Auch die Lage in Nevada und die historische Bergbaugeschichte reichen dafür nicht aus. Entscheidend wird sein, was die laufenden und später die tieferen Diamantbohrungen tatsächlich nachweisen. Sollte sich der Goldpreis gleichzeitig auf seinem wieder deutlich höheren Niveau behaupten, könnte der Markt solchen Ergebnissen jedoch erheblich mehr Aufmerksamkeit schenken. Genau darin liegt derzeit die spekulative Chance - und ebenso das erhebliche Risiko - bei North Peak Resources (ISIN: CA6614441096).