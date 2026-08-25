Die Mitgliedschaft an einer CFTC-regulierten US-Börse unterstützt den Eintritt des Unternehmens in die US-Prognosemärkte und den Ausbau seines Geschäftsbereichs "Institutioneller Handel".

Vancouver, Kanada / 25. August 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) ("Prospect Markets" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine indirekte 100-%-Tochtergesellschaft Prospect Trading USA LLC ("Prospect Trading") Mitglied von Crypto.com | Derivatives North America ("CDNA"), einer CFTC-regulierten US-Börse, geworden ist.

"Wir sind stolz darauf, Mitglied von CDNA zu werden, einer der etabliertesten CFTC-regulierten Börsen in den USA und einer Pionierin auf den Märkten für Ereigniskontrakte", sagte Johnny Chen, Gründer und Chief Executive Officer von Prospect Markets. "Die Mitgliedschaft an einer Börse dieses Kalibers ist ein bedeutsamer Meilenstein für Prospect. Sie unterstützt den Ausbau unseres Geschäftsbereichs "Institutioneller Handel" und vertieft unsere Rolle im Ökosystem der US-Prognosemärkte, während dieses weiterhin rasant wächst."

Die Mitgliedschaft verschafft Prospect Trading direkten Zugang zur Börse von CDNA und stellt einen weiteren Schritt im Rahmen des umfassenderen Eintritts des Unternehmens in den US-Prognosemarktsektor dar, was die anderen US-Initiativen des Unternehmens ergänzt.

Über Crypto.com

Crypto.com wurde 2016 gegründet und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Das Unternehmen ist Branchenführer in den Bereichen Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Sicherheit und Datenschutz. Unsere Vision ist einfach: Cryptocurrency in Every Wallet - Kryptowährung in jedem Wallet. Crypto.com hat es sich zum Ziel gesetzt, die Verbreitung von Kryptowährungen durch Innovation und die Entwicklung neuer Anwendungsfälle, darunter Prognosemärkte und tokenisierte Real-World Assets (RWAs), voranzutreiben.

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Über Prospect Markets

Prospect Markets ist die Prognosemarkt-Plattform, die speziell für den Sport entwickelt wurde. Von den größten Ligen der Welt bis hin zu Nischenwettbewerben - Prospect macht jeden Sportmoment zu einem handelbaren Markt. Fans handeln untereinander im Hinblick auf Ergebnisse auf Basis von Echtzeitdaten aus unserem Second-Screen-Erlebnis, das passives Zuschauen in aktive Marktteilnahme verwandelt.

Im Namen des Unternehmens

Johnny Chen

Chief Executive Officer

E-Mail: info@prospectmarkets.com

Web: www.prospectmarkets.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu folgenden Themen: die Mitgliedschaft des Unternehmens in der CDNA und die damit verbundenen erwarteten Vorteile; der Ausbau der Institutional Trading Division des Unternehmens; die Beteiligung des Unternehmens am US-amerikanischen Prognosemarktsektor und dessen Einstieg in diesen Sektor; sowie die allgemeinen strategischen Pläne und Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Die erwarteten Vorteile der Mitgliedschaft werden möglicherweise nicht realisiert; das Unternehmen kann seine US-Strategie möglicherweise nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht erfolgreich umsetzen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittpartnern, einschließlich CDNA; die sich weiterentwickelnde regulatorische Behandlung von Ereigniskontrakten und Prognosemärkten in den Vereinigten Staaten; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften; Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken, einschließlich Cybersicherheit; sowie weitere Risikofaktoren, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen.

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