DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS ENERGY - Siemens Energy hat laut einem Bloomberg-Bericht Goldman Sachs mandatiert und bereitet sich darauf vor, Angebote für eine Mehrheitsbeteiligung an seinem Dampfturbinengeschäft einzuholen. Der Konzern werde am Dienstag eine Vorstandssitzung abhalten, um über das weitere Vorgehen bei der Veräußerung der Sparte zu entscheiden. Eine Reihe von Private-Equity-Firmen, darunter CVC Capital Partners, EQT AB und Bain Capital, erwägen laut Bericht Gebote für das Geschäft, das bei einem Anteilsverkauf mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden könnte. Auch Brookfield und KKR & Co. prüfen demnach entsprechende Angebote. Vertreter von Bain, Brookfield, CVC, EQT, KKR und Goldman Sachs lehnten ebenso wie ein Sprecher von Siemens Energy eine Stellungnahme ab. (Bloomberg)

VIESSMANN - Der Chef und Eigentümer der Viessmann Generations Group (VGG), Maximilian Viessmann, will sich künftig noch mehr im Sport engagieren. "Was wir damals philanthropisch über die Stiftungen gemacht haben, können wir nun auch unternehmerisch angehen", sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Viessmann hatte die Kernsparte mit Heizungen und Wärmepumpen für 12 Milliarden Euro 2023 an den börsennotierten US-Konzern Carrier verkauft und beteiligt sich seitdem an vielen Unternehmen. Dadurch habe das vor 109 Jahren gegründete Familienunternehmen nun neue finanzielle Möglichkeiten. Beim Segelregatta-Veranstalter Sail GP ist die VGG mit 3,5 Prozent eingestiegen. (Handelsblatt)

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August 25, 2026 00:46 ET (04:46 GMT)

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