Der DAX hat sich am Montag mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 26.107 Punkte klar über der psychologisch wichtigen Marke von 26.000 Punkten behauptet. Der Start in den Dienstag dürfte wieder ein paar Punkte höher ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent im Plus bei 26.154 Punkten.Im Blickfeld bleibt einmal mehr die Entwicklung im Nahen Osten. US-Finanzminister Scott Bessent stellte ein globales Sanktionspaket unter dem Namen "Operation Economic Outcast" vor, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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